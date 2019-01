Dörpen. Die Gemeinde Dörpen veranstaltet einen Ideenwettbewerb zur Verschönerung der beiden Kreisverkehre an der Hauptstraße.

Wie auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde "Dörpen (w)örtlich)" weiter mitgeteilt, sollen in die Planungen insbesondere die Ideen und Anregungen der Bürger der Gemeinde berücksichtigt werden. In den vergangenen Jahren seien die Freiflächen in den Innenkreisen an der Neudörpener Straße (K 112) und der Wittefehnstraße "geregelt bepflanzt und gepflegt" worden. "Optische Highlights oder eine Identifikation mit dem Ort in Form von Skulpturen oder Ähnliches wurden bisher nicht verwendet." Dabei bittet die Gemeinde nun um Vorschläge, heißt es weiter. Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Lichtmast am Kreisel nahe der K 112 erhalten bleiben soll. Er solle in das Gestaltungskonzept einbezogen werden.

Strom- und Wasseranschlüsse vorhanden

Für die Vorschläge, die die Bürger bei der Gemeinde einreichen können, gibt die Verwaltung Eckdaten der Kreisel als Orientierungspunkte. Beide Kreisverkehre haben im Innenkreis einen Durchmesser von jeweils zwölf Metern. Die Flächen haben jeweils eine Größe von 113 Quadratmetern. Die Anlage an der Wittefehnstraße hat sowohl einen Strom- als auch einen Wasseranschluss. Sie verfügt über keine Aufbauten.









Die Anlage an der Neudörpener Straße verfügt über einen Stromanschluss. Im Zuge der Sanierung der anliegenden K 112 soll auch die Pflasterung im Kreisel entfernt werden (wir berichteten). Der Klinker-Ring wird komplett erneuert, sagte Gemeindedirektor Hermann Wocken auf Anfrage. Mit den Steinen habe es immer wieder mal Probleme gegeben, weil diese sich – etwa durch die regelmäßige Last von Lkw – lösten. Anstelle der Pflasterung solle eine durchgehende Asphaltschicht angelegt werden. Die Fertigstellung der K 112 ist nach derzeitigem Stand für das Frühjahr vorgesehen.

Einkaufsgutscheine für Top 3

Die Ideen für die Innenkreise betreffend merkt die Verwaltung außerdem an, dass den Ideen eine möglichst pflegeleichte Gestaltung zugrunde liegen soll. Werbeanlagen seien gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig, ebenso LED-Tafeln. Wie Bauamtsleiter Jens von Hebel auf Anfrage mitteilt, sind derzeit zwei Vorschläge eingegangen. Bürger haben noch bis Dienstag, 15. Januar, Zeit ihre Gestaltungsideen einzureichen. Sie können schriftlich und/oder zeichnerisch beim Bauamt der Samtgemeinde Dörpen, Hauptstraße 25 oder per E-Mail an von_Hebel@doerpen.de eingereicht werden. Die drei besten Entwürfe werden mit Einkaufsgutscheinen prämiert. Für den ersten Platz gibt es einen im Wert von 150 Euro, für den zweiten 100 Euro, und der Gutschein für den dritten Platz erstreckt sich über 50 Euro. Abschließend heißt es in Dörpen (w)örtlich, dass sich der Gemeinderat mit den eingereichten Vorschlägen auseinandersetzen und ein Konzept erarbeiten werden. Es soll im Frühjahr umgesetzt werden.