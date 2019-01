Wippingen. Boden, Beleuchtung und Bushaltestelle: Die Schulstraße in Wippingen hat ein neues Antlitz und ist nun eine Tempo-30-Zone. Damit ist nicht nur die Optik verändert, sondern auch eine gesetzliche Anforderung erfüllt worden.

Die Erneuerung war vor allem bei der Oberflächenentwässerung nötig. Bürgermeister Hermann Gerdes (CDU) bezeichnete sie als „total abgängig“. Außerdem sei das System von Baumwurzeln durchdrungen gewesen und Erdreich sei eingedrungen. Teile des deckenden Asphalts waren mit PAK – polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen – belastet. Sie gelten als krebserregend. Sie mussten gesondert entsorgt werden, sagt Gerdes. Zusätzlich genügte die Straße „nicht den heutigen Ansprüchen“. Nach jedem Frost hätten Löcher geflickt werden müssen.









„Vor über zehn Jahren haben wir uns erstmalig mit der Schulstraße beschäftigt“, sagte Gerdes über die nun fertiggestellte Straße in der Wippinger Ortsmitte. Weil es sich bei dem Projekt um „eine recht kostenintensive Geschichte“ gehandelt habe, sei es zunächst wieder „ad acta“ gelegt worden. 2010 dann, so blickte Gerdes weiter zurück, wurde Wippingen in die Dorferneuerung aufgenommen. Ein erster Antrag 2017 scheiterte, in diesem Jahr gab es den Zuschlag – im Juni. Nach etwa drei Monaten konnten die Arbeiten kurz vor Weihnachten beendet werden.

Fördermittel bekommen

Die Kosten belaufen sich für die Straße auf 520 000 Euro, wie Gerdes bei der Abnahme der Straße weiter informierte. Einen Zuschuss von 274 000 Euro bewilligte das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung. Aus Anliegerbeiträgen flossen 45 000 Euro, 201 000 Euro steuerte die Gemeinde selbst bei. Weitere 25 500 Euro wurden für die neue Bushaltestelle fällig. Hier zahlte die Kommune 3200 Euro, den Großteil von 22 300 Euro übernahm der Landkreis. „Ohne Drittmittel wäre es nicht gegangen“, sagte Gerdes.





Anzeige Anzeige





„Den ÖPNV (Öffentlicher Personnennahverkehr) fördern wir gerne“, sagte der zuständige Kreisdezernent Marc-André Burgdorf und erklärte weiter, dass alle Bushaltestellen bis zum Jahr 2020 barrierefrei sein müssen. So schreibe es der Gesetzgeber vor. Auch der Bau einer zweiten barrierefreien Bushaltestelle wird, so Gerdes, in diesem Jahr in der Straße Püngel in Angriff genommen. Auch daran beteiligt sich der Landkreis an den Gesamtkosten von 34 000 mit 29 750 Euro.

Verkehrsberuhigung

Als weitere wichtige Neuerung hob Gerdes die Tempo- 30-Zone hervor. Die 320 Meter lange Schulstraße hätten viele Autofahrer – insbesondere Lkw – von Sögel kommend in Richtung Neudörpen als Abkürzung benutzt. Am Ende der Straße in Richtung Pfarrer-Schniers-Straße ist nun auch ein Vorfahrt-achten-Schild platziert.









Die beschränkte Höchstgeschwindigkeit sowie zusätzliche Maßnahmen der Verkehrsberuhigung sollen das künftig unterbinden, denn der übermäßige Verkehr dort „hat die Ortsmitte zerschnitten“, sagte Gerdes. An der Schulstraße liegen an beiden Seiten alle zentralen Einrichtungen des Dorfes, darunter der Dorfladen, die Kirche, die Grundschule, die Mühle.

Neben einem neuen Heckenbeet ist auch eine neue Straßenbeleuchtung installiert worden. Die Anlagen wurden auf LED umgerüstet.