Dörpen. In Dörpen ist ein alter Ackerschlepper gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde der mehr als 40 Jahre alte Traktor zwischen dem 10. und 27. Dezember von einem Betriebshof an der Bahnhofstraße entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen Schlepper der Marke IHC 644 S (Baujahr 1974) mit dem Kennzeichen EL - IS 295.

Die Diebe entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 0 49 61/92 60 zu melden.