Dersum. Ihr 50-jähriges Jubiläum hat die Gymnastikgruppe Dersum-Neudersum gefeiert. Fünf Frauen sind seit Beginn noch immer dabei.

Wie die Leiterin der Gruppe, Maria Schwarte, bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum mitteilte, gehöre die Gruppe „ohne Zweifel zu den langjährigen aktiven Gruppen des Sportvereins Dersum/Neudersum“. Zudem gebe es fünf Frauen, die seit dem Bestehen dabei sind. Eine besondere Ehrung gab es deshalb für Angela Schulte, Thekla Sürken, Helene Gerdes, Maria Ahlers und Elisabeth Runde.

14 Frauen gründen Gruppe

Wie Schwarte ausführte, hätten im Jahr 1968 einige Frauen unter Federführung von Anni Santen eine Veranstaltung, auf der gymnastische Tänze vorgeführt wurden, besucht. Von diesen Darbietungen begeistert, berichteten sie in ihrem Bekanntenkreis darüber und regten die Gründung einer Damen-Gymnastikgruppe an. Schnell fanden sich weitere sport- und tanzbegeisterte junge Frauen – und so konnte mit 14 Teilnehmerinnen die erste Übungsstunde im Saal Ganseforth in Dersum stattfinden.

Noch nie lange Hosen getragen

„Viele Frauen hatten bis dahin noch keine langen Hosen getragen hatten. Sie genierten sich, so gekleidet durch die Gaststätte in den Saal zu gehen“, so Schwarte. Der Saal Ganseforth sei schnell durch die aktiven Ballspiele zu eng geworden. 1970 zog man ins Jugendheim Neudersum. „Hier wurde noch mit einem Kohleofen geheizt“, so Schwarte. Da auch hier Platzmangel herrschte, zog man weiter in den Saal der Gaststätte Grummel. Doch auch hier blieb man nicht lange. „Die Gruppe brauchte für ihre Tanzeinlagen immer mehr Platz, und die Verletzungsgefahr war auf dem gefliesten Boden einfach zu groß“.

Hallenzeiten erhalten

Eine Nachfrage an den Nachbarverein Blau-Weiß Dörpen nach einer freien Turnhallenstunde brachte schließlich die Lösung. Für den Montagabend von 20 bis 21 Uhr stellte der Verein die Turnhalle zur Verfügung. So zogen Montag für Montag fast 40 Frauen der Gruppe in die Dörpener Turnhalle, „was so manchen Dörpener Sportler ins Staunen versetzte“, sagte Schwarte. Bis Oktober 1975 nutzte die Gruppe, sie seit 1971 auch dem Niedersächsischen Turnbund angeschlossen ist, das Angebot des Nachbarvereins. Dann endlich ging der langersehnte Wunsch nach einer eigenen Turnhalle in Erfüllung. Der Sportverein feierte am 8. Oktober 1975 die feierliche Einweihung der neuen Turnhalle, an der sich auch die Gymnastikgruppe mit einer Darbietung beteiligte.

Bei Veranstaltungen dabei

„Seitdem ist die Turnhalle bis zum heutigen Tage fest in Frauenhand“, so Schwarte weiter. Neben den regelmäßigen Übungsabenden war die Damengymnastikgruppe auch immer zur Stelle, wenn für diverse Veranstaltungen ein Begleitprogramm gewünscht wurde. Einige der Damen nahmen mit Erfolg an den Kreismeisterschaften 1978 teil und errangen diverse Kreismeistertitel. Ebenso beteiligte sich die Damengymnastikgruppe mehrere Male an den Volksläufen zum 1. Mai in Walchum und trugen so dazu bei, der der SV Dersum mehrmals in Folge den Pokal für die meisten gelaufenen Kilometer mit nach Hause nehmen konnte.

Austausch mit Holland

Dem Europäischen Gedanken zeigte sich auch die Gymnastikgruppe offen gegenüber und empfing zu einem Erfahrungstausch eine Volkstanzgruppe aus Vlagtwedde. Mit gemeinsamen volkstümlichen Tänzen und gemütlicher Kaffeetafel erlebten die Damen einen harmonischen Nachmittag. 1989 erfolgte der Gegenbesuch bei der Tanzgruppe aus Vlagtwedde mit einem Besuch der Festung Bourtange.

Gründerin vor zehn Jahren gestorben

Schwarte erinnerte weiter an die Gründerin Anni Santen: „Sie war mit Leib und Seele dem Sport verbunden, wir haben ihr sehr viel zu verdanken. Leider verstarb sie im 2009 nach einer kurzen und schweren Krankheit.“ Nach ein paar Wochen der Vakanz übernahmen Angela Schulte und Schwarte die Leitung.

Wir versuchen weiterhin mit Tanz- und Dehnübungen sowie mit Hantel und „Theraband“ den Körper fit und in Form zu halten. Neben der sportlichen Fitness kommt laut Schwarte auch das Gesellige nicht zu kurz. Zahlreiche feste Termine stehen im Kalender wie der Rosenmontag oder die Sommerradtour. Gemeinsam gefeiert wird auch, wenn ein runder Geburtstag ansteht oder eine Gymnastikdame „Oma“ geworden ist. „Bei den Gold-Hochzeiten, die bei uns öfter anstehen, stehen wir vor der Kirche Spalier“, so Schwarte, die einen Dank an den Vorstand des Sportvereins richtete, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Gruppe habe.