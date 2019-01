Abgebrannter Stall in Neubörger: Ärgerlich

Vom Schafstall im Historischen Dorf in Neubörger blieb nach dem Brand am Neujahrstag nur noch ein verkohltes Gerippe. Foto: Maike Plaggenborg

Neubörger. Am Neujahrsnachmittag ist in Neubörger der sogenannte Schafstall im Historischen Dorf abgebrannt. Das ist ärgerlich. Die Gemeinde will darauf vermutlich mit mehr Videoüberwachung reagieren. Das ist fragwürdig. Ein Kommentar.