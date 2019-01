Vom sogenannten Schafstall im historischen Dorf in Neubörger ist nur ein verkohltes Gerippe übrig. Foto: Maike Plaggenborg

Neubörger. Am Tag nach dem Brand an Neujahr im historischen Dorf in Neubörger ist nur ein Gerippe übrig, wo einst der sogenannte Schafstall stand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Polizei kündigte an, eine Gruppe aus acht bis zehn Personen überprüfen zu wollen. Dem Heimatverein sind durch das Feuer mitunter historische Gegenstände abhanden gekommen. Dabei hätte es noch viel schlimmer kommen können.