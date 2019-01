Dörpen. Auch mehrere Tage nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B 401 in Dörpen ist weiterhin unklar, wer in dem Wagen des verunglückten BMW gesessen hat.

Der Fall gibt weiter Rätsel auf. Zwar konnte die Polizei den Halter des Fahrzeugs, mit dem in der Nacht zum vergangenen Sonntag ein Unfall gebaut wurde und dessen Fahrer und mutmaßlich weitere Insassen daraufhin unerkannt flüchteten, anhand des amtlichen Kennzeichens rasch ausfindig machen. "Bislang steht aber nicht fest, ob er zum Unglückszeitpunkt auch am Lenkrad des Wagens oder überhaupt in dem Fahrzeug gesessen hat", teilte Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit.









Gegen den Halter werde ermittelt, so Dickebohm. Die Polizei geht nach seinen Worten außerdem davon aus, dass mehrere Leute in dem Auto gesessen haben. Zu den Identitäten dieser Personen könnten die Beamten bislang aber nichts sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hält sich die Polizei, was die Herkunft des Halters betrifft. Fest steht, dass der dunkelgrüne BMW im Emsland zugelassen ist.

Wie Dickebohm weiter mitteilte, wird der Wagen derzeit kriminaltechnisch untersucht. Zuvor hätten die Beamten bereits weitere Unfallspuren gesichert. Daraus lässt sich im Übrigen schließen, dass der oder die Insassen bei dem Unfall Verletzungen davongetragen haben. Dickebohm zufolge sind in dem Auto Blutspuren gefunden worden. Auf Medienfotos aus dem Inneren des Fahrzeugs sind ebenfalls Blutspuren zu sehen. Ein Bild aus dem Fußraum zeigt leere Energydrink-Dosen.



Der Unfallwagen war verlassen, als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen. Eine groß angelegte Suche, an der die Freiwilligen Feuerwehren aus Dörpen und Kluse mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Kameraden beteiligt waren, wurde nach zweieinhalb Stunden erfolglos abgebrochen. Zeugen hatten das Autowrack gegen 2.30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Der Pkw war offenbar in die Leitplanke geprallt, die Wucht so groß, dass die Airbags auslösten. Die Leitplanke an der Unfallstelle ist ausgebeult.



Anzeige Anzeige

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 0 49 61/92 60 zu melden.