Dörpen. Auf mehrere Hundert Euro schätzt die Polizei den Schaden nach dem Brand mehrerer Mülltonnen in Dörpen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie berichtet, war es in der Nacht zu Neujahr auf einem Hinterhof an der Bahnhofstraße zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, wurden dabei außerdem ein Palisadenzaun und mehrere Zypressen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten.

Nach Angaben der Beamten hatten Anwohner im Vorfeld des Brandes einen lauten Knall aus dem betroffenen Bereich wahrgenommen. Das lässt darauf schließen, dass das Feuer womöglich durch Silvesterböller verursacht worden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 49 61/92 60 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dörpen berichtete, drohte der Brand auf eine angrenzende Industriehalle überzugreifen. Dies habe jedoch mit enormem Wassereinsatz verhindert werden können.