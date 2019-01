60.000 Euro Schaden durch Stallbrand in Neubörger CC-Editor öffnen

Der Schafstall in Neubörger ist an Neujahr abgebrannt. Foto: Torsten Albrecht

Neubörger. Auf rund 60.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden nach dem Feuer im "Historischen Dorf" in Neubörger. Unklar ist weiterhin, was zu dem Brand am Neujahrsnachmittag geführt hat.