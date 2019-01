Lehe. Die 31. Jahresschrift des Heimatvereins Lehe ist erschienen. Auf 100 Seiten sind Ereignisse rund um die Herz-Jesu-Kirche, das Wahrzeichen des Emsdorfes, festgehalten.

Die Schrift trägt wieder den plattdeutschen Titel „Hoal aower“. Mit diesem Ruf, hochdeutsch „Hol über“, baten früher diejenigen, die über die Ems wollten, den Fährmann mit seiner Pünte von der anderen Seite des Flusses herüber. Die Verbindung entstand um 1895 im Zuge der Kanalisierung der Ems. Damals wurde der große Emsbogen durch einen Stichkanal von Lehe abgetrennt. Die Einstellung des Fährbetriebes erfolgte Anfang der 1960er-Jahre nach der im Rahmen der Flurbereinigung vorgenommenen Ausssiedlung von auf der anderen Emsseite ansässiger Betriebe.

Auflage von 500 Exemplaren

Das Redaktionsteam für die aktuelle Ausgabe bildeten Imke Cloppenburg, Engelbert Determann, Gitta Florek, Auguste Jansen, Hermann Jansen, Rita Sebers, Jana Sebers. Maria Wegmann und Maria Zumsande. Die Schrift hat eine Auflage von 500 Exemplaren, ist in der Bäckerei Schmitz erhältlich und wird auf Wunsch auch nach auswärts verschickt. Der Preis beläuft sich wie in den Vorjahren auf 6 Euro.

Für das reich bebilderte Werk wählten die Autoren die am Dorfteich stehende Remise als Titelfoto. Auch in Lehe hat es von den Remisen früher viele davon gegeben. Die einseitig zugänglichen Gebäude wurden errichtet, um Pferde, Kutschen, Wagen und auch landwirtschaftliche Geräte witterungsbedingt abstellen zu können.

Statistiken über den Ort

Auf den folgenden Seiten trifft der Leser zunächst auf den statistischen Teil. Der Rückblick beginnt mit dem Schützenball (11. November 2017) und leitet über das Osterfeuer, die Erstkommunion, Klassentreffen, die Einschulung von elf Kindern aus Lehe und Neulehe in die Grundschule Lehe bis hin zu der inzwischen 4. Adventssausstellung „Vör Wiehnachten in Leihe“ in und am Struven Hus (25. November 2018).

Ein Schwerpunkt in dem Werk voller Zahlen, Daten und Dönkes sind Ereignisse in der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde „in einem sehr bewegten Jahr wegen krankheitsbedingter Ausfälle der Seelsorger.“ In der achtmonatigen Vakanz hätten verschiedene Priester seelsorgische Versorgungsdienste übernommen, heißt es. Das Pfarrfest ist in der Verbindung mit der Feier des 100-jährigen Bestehens der Katholischen Frauengemeinschaft durchgeführt worden. Einen Einblick in ihre Arbeit gibt die KLJB, die sich 2019 wieder an der 72-Stundenaktion des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligen will.

Neuer Teil der Schulchronik

Nach 30 Jahren hat Klaus Schwagmann seine Tätigkeit als Rendant an Bernd Baalmann abgegeben. Erinnert wird an die aus der Gemeinde stammenden und 2018 verstorbenen Pater Dr. Hermann-Josef Zumsande und Ordensschwester Maria Vianney, geborene Helena Zumsande.

Im siebten Teil der Schulchronik der Katholischen Volksschule Lehe mit der Zeit von 1936 bis 1942 erfolgt die Darstellung der schulischen sowie dörflichen Entwicklung. Ausführlich berichtet wird unter anderem über die Vereine der Emsgemeinde. Auf die Jahresfahrt des Heimatvereins sowie die Neugestaltung eines Raumes im Struven Hus wird eingegangen wie die Frage „Was ist aus dem im Jahr 2000 angelegten Spiekwald geworden?“ beantwortet. Weiterhin wird auf das zu trockene Jahr erinnert. Namentlich aufgeführt sind elf Gefallene des Ersten Weltkrieges und alle Leher Bürger, die im kommenden Jahr 65 Jahre und älter werden.