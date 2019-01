Neubörger. In Neubörger ist ein Teil des Heimathaus-Ensembles durch ein Feuer zerstört worden.

In einer ersten Meldung der Polizei hatte es geheißen, dass das Heimathaus selbst brenne. Diese Angaben bestätigten sich jedoch nicht. Stattdessen wurde ein Teil des "historischen Dorfes", wie die Neubörgeraner das Gebäudeensemble an der Hermann-Zurlage-Straße nennen, ein Raub der Flammen. Brandursache und Schadenshöhe sind bislang unklar.

Wie ein Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Dörpen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, stand der reetdachgedeckte Stall bei Eintreffen der Einsatzkräfte voll in Flammen. In dem Gebäude lagerten nach Angaben des Sprechers mehrere Propangasflaschen, die explodierten und den Brand innerhalb des Stalls weiter anfachten. Verletzt wurde aber niemand.

Der Stall war nicht mehr zu retten. Eine der Hauptaufgaben der Feuerwehr bestand darin, die umliegenden Gebäude auf dem historischen Dorfplatz zu schützen.

Zu dem Einsatz am Neujahrsnachmittag waren zeitgleich die Freiwilligen Feuerwehren aus Kluse und Dörpen alarmiert worden. "Schon von Neudörpen aus war auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung zu erkennen", berichtete der Feuerwehrsprecher.

Nach dem Löschangriff, den die Einsatzkräfte mit viel Wasser und Schaum vornahmen, suchten sie die umliegenden Gebäude in dem historischen Dorf mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern ab. Dem Vernehmen nach wurde außer dem Schafstall auch das Backhaus stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Einsatzstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt und soll von Brandermittlern untersucht werden. Die Feuerwehren waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 55 Mann angerückt.



Anzeige Anzeige

Der historische Dorfplatz im Ortskern war 1987 anlässlich der 200-Jahrfeier der Gemeinde Neubörger von Vereinen und mit Unterstützung der Politik angelegt und die Gebäude mit viel Liebe errichtet worden. Seit 1989 wird das Ensemble, zu dem außer dem Stall ("Schafskoven") und dem Backhaus unter anderem ein Torf- und ein Müllerhaus gehören, vom Heimatverein betreut.

Bereits in der Neujahrsnacht waren die Feuerwehren Dersum und Dörpen zu Bränden gerufen worden. Um kurz nach Mitternacht brannte an der St.-Antonius-Kirche in Dersum eine knapp drei Meter hohe Tanne. Nach kurzer Zeit stand sie lichterloh in Flammen und das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Durch den beherzten Einsatz von Landjugendmitgliedern konnte das Ausbreiten der Flammen mithilfe eines Feuerlöschers verhindert werden. Der Feuerwehr Dersum gelang es, den Brand nach kurzer Zeit komplett einzudämmen. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften.



In der Bahnhofstraße in Dörpen brannte es unterdessen gleich an zwei Stellen. Gegen 0.45 Uhr war die Feuerwehr Dörpen mit dem Stichwort „Heckenbrand“ alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Mülltonnenunterstand an einer Hecke, die bereits Feuer gefangen hatte. Hier drohte das Feuer auf eine benachbarte Industriehalle überzugreifen. Mit enormen Wassereinsatz konnten die Feuerwehrleute dies jedoch verhindern.

Auf dem Weg zurück zur Feuerwache erkannten die Einsatzkräfte ein weiteres Feuer. Reste von Feuerwerkskörpern brannten an einer Hecke und drohten, diese in Brand zu setzen. Auch diese Gefahr wurde durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert. Beide Einsätze dauerten jeweils etwa 45 Minuten. Ausgerückt waren drei Fahrzeuge und 17 Feuerwehrleute.