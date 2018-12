Dörpen. Einen verlassenen Unfallwagen haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag auf der B 401 in Dörpen vorgefunden. Vom Fahrer und möglichen weiteren Insassen fehlte zunächst jede Spur.

Die Freiwilligen Feuerwehren Dörpen und Kluse waren gegen 3 Uhr alarmiert worden, um die Polizei bei einem Verkehrsunfall zu unterstützen. Auf der B 401 war ein Unfall gemeldet worden.

Ein BMW stand allein gelassen auf dem rechten Fahrstreifen. Augenscheinlich war er zuvor in die Leitplanke geprallt. Die Wucht war offenbar so groß, dass die Airbags auslösten. Die Leitplanke an der Unfallstelle ist ausgebeult. Erdreich aus dem Seitenraum auf die Fahrbahn gespritzt.

Allerdings war kein Fahrer mehr vor Ort, was die Polizei dazu veranlasste, die Feuerwehr zu alarmieren, um die Umgebung abzusuchen. Die Unfallstelle und die Umgebung wurden ausgeleuchtet, jedoch keine Person gefunden.

Die Polizei wird ermitteln müssen, wie viele Personen im Fahrzeug waren und warum der Fahrer verschwunden ist. Die Beamten haben umfangreiche Spuren gesichert und das Fahrzeug sichergestellt.

"Beim Eintreffen fanden wir einen Pkw in der Leitplanke", berichtet Jens Sievers, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dörpen. Die Polizei habe um Absuchen der Umgebung nach Personen gebeten.

Wegen der regnerischen und stürmischen Wetterlage alarmierten die Einsatzkräfte eine weitere Feuerwehr. Letztlich seien 30 Mann mit sechs Fahrzeugen vor Ort gewesen.

Anzeige Anzeige

Sievers geht davon aus, dass die Insassen des Pkw verletzt sind. "Beim Pkw haben die Airbags ausgelöst, was von einer großen Wucht zeugt", meinte der Sprecher.