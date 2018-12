Beim Brand einer Blockhütte in Kluse ist am Freitagnachmittag ein Mann verletzt worden. Foto: Archiv/Jörn Martens

Kluse. Beim Brand einer Blockhütte in Kluse ist am Freitagnachmittag ein Mann verletzt worden. Ein Hund ist vermutlich in den Flammen umgekommen. Die Hütte brannte aus.