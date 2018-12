Dörpen. Mit der mittlerweile 20. Auflage des vom SV Blau-Weiß Dörpen ausgerichtetem Neujahrsturnier startet in der Samtgemeinde Dörpen das Fußballjahr 2019.

Vom 4. bis 6. Januar treten insgesamt 59 Mannschaften und Firmen um diverse Trophäen in der Großraumsporthalle im Schulzentrum Dörpen an. Während der drei Tage finden insgesamt sieben Turniere, davon vier Jugendturniere, statt.

Den Auftakt machen die D-Jugendlichen am Freitag, 4. Januar. Das Turnier beginnt um 12.15 Uhr. Nach dem Nachwuchs folgt das Firmen- und Behördenturnier (ab 17 Uhr). Am Samstag, 5. Januar, kicken die E-Junioren (9 Uhr) und F-Junioren (14 Uhr) um Pokale, bevor es am Abend zum Samtgemeinde-Pokal der 2. Herren-Mannschaften (19 Uhr) kommt.

Den letzten Turniertag, 6. Januar, eröffnen die Mini-Kicker um 9 Uhr, bevor es um den Samtgemeinde-Pokal der 1. Herren (13.30 Uhr) geht. Der Gastgeber von BW Dörpen schickt dabei die zweite Mannschaft ins Rennen. Das Teilnehmerfeld komplettieren die Teams vom SuS Lehe, SV Neubörger, FC Neulehe, Viktoria Ahlen-Steinbild, SG Walchum/Hasselbrock, SV Wippingen, Grün-Weiß Dersum und Rot-Weiß Heede.

Gespielt wird über die gesamte Hallenbreite, zudem werden den Organisatoren zufolge hinter den Toren Banden aufgestellt. Dadurch soll sich ein schnelleres Spiel ohne größerer Pausen entwickeln. Bei jedem Turnier werden darüber hinaus der beste Spieler und der beste Torwart gekürt.