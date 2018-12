Heede. Neue Vorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Heede ist Lea Meemken. Sie trat auf der Generalversammlung die Nachfolge von Johannes Schnieders an. Das teilte die Ortsgruppe mit.

Während der weiteren Wahlen zum Vorstand gab Magdalena Frye ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende an Andrea Ahrens weiter. Die Position der Kassenwartin wurde mit Lorena Ahrens neu besetzt und zur neuen Schriftführerin wählten die Mitglieder Alena Pieper. Zudem wurden Marvin Schulte, Lina Wegmann und Katharina Korte zu Beisitzern gewählt.

In einem bildhaft unterlegten Jahresrückblick erinnerte der Vorstand an die Aktionen im zurückliegenden Vereinsjahr. Hierzu gehörten neben Veranstaltungen innerhalb der Gruppe und auf Dekanatsebene auch die Gestaltung einer Agapefeier am Gründonnerstag sowie die Durchführung der örtlichen Blindensammlung.

Im Vorfeld der Versammlung fand ein gemeinschaftlicher Gottesdienst in der Marienkirche statt, in dessen Verlauf sieben neue Mitglieder feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen worden sind.