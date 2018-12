Dörpen. Die Steuerberater Bianca Wacker und Robert Brake wollen sich entwickeln hin zu einem modernen Steuerberatungsunternehmen. Um den Wechsel in die digitale Richtung vollziehen zu können, planen sie einen Neubau in Dörpen an der B 70. Auch personell soll es Veränderungen geben.

Wacker und Brake, die seit Beginn des Monats Dezember, unter demselben Dach als BW Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG firmieren, lassen an der B-70-Kreuzung an der Bahnhofstraße in Dörpen eine neue Steuerberatungskanzlei mit Obergeschoss errichten. Das Gebäude soll, so Brake, eine Nutzfläche von rund 500 Quadratmetern haben. Die Steuerberater rechnen mit einem Baubeginn im Frühjahr 2019. Die Bauzeit könne, so Brake, etwa ein Jahr dauern. Je nach Wetterlage könne eine Ende der Arbeiten Ende 2019 in Sicht sein.









Derzeit arbeiten neben den beiden Geschäftsführern sechs Angestellte mit. Anfang 2019 kommen zwei weitere Mitarbeiter hinzu, im August eine Auszubildende, erklärt Brake. Das schlussendlich fertige Gebäude ist für insgesamt 18 Arbeitsplätze ausgelegt. "Es steht alles in den Startlöchen auf Wachstum", sagt Brake. Probleme, Personal zu finden, gebe es bei den beiden Steuerberatern nicht. "In der Branche ist es schwierig, für uns nicht", sagt der 32-Jährige. "Die Mitarbeiter spüren, was hier ausgestrahlt wird." Eines der Ziele des Unternehmens ist es, dem alten Bild vom typischen Steuerberater ein neues Gesicht geben zu wollen, sagen beide im Gespräch mit unserer Redaktion. Das wollen sie in der Organisation wie auch in der Mitarbeiterführung umsetzen. Dafür bietet die Kanzlei, auch derzeit bereits, an, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell selbst einteilen können. Außerdem stehe die Tür zu den Chefs immer offen und es werde sich unter allen geduzt.









Weiteres Ziel ist es, die Abläufe in Richtung Digitalisierung zu modernisieren. Die interne Organisation solle künftig weitestgehend papierlos vonstatten gehen, allerdings habe der jeweilige Mandant die Wahl, ob er Daten elektronisch oder in Papierform übermitteln wolle, erklärt Wacker. Den internen papierlosen Wandel vollziehen zu können mache einen Neubau nötig.

Gerade bei den Jüngeren werde die digitale Variante immer beliebter. Auch eine Übermittlung von mit dem Smartphone abfotografierten Dokumenten, die in einem virtuellen Speicher – einer Cloud – abgelegt werden, ist mit einer speziellen Software möglich. Auch digitale Buchhaltung ist Teil der Arbeit der Steuerberater. "Alles, was in dem Bereich möglich ist, machen wir mit", sagt Wacker. Und die Digitalisierung werde weiter voranschreiten. "Da kommt keiner dran vorbei. Die Frage ist nur, wie schnell man sich darauf einlässt", sagt die 44-jährige Geschäftsführerin und ergänzt: "Stillstand ist Rückstand".