Lehe. In Lehe und Neulehe sollen Einträgen in sozialen Medien im Internet zufolge in den vergangenen Tagen vermehrt Kinder von einem fremden Mann angesprochen worden sein. Die Polizei weist diese Gerüchte zurück und kritisiert die Spekulationen.

So ist im Internet von einer angeblichen Nachricht einer Mutter aus Lehe die Rede, die darüber berichten soll, dass ihr Kind nach der Schule von „jemanden aus einem schwarzen Wagen angesprochen wurde.“ Auch in Neulehe soll sich ein vergleichbarer Vorfall ereignet haben. Wie es weiter heißt, sei die Polizei bereits darüber informiert. Dem widerspricht Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim, auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir wissen von den Gerüchten im Internet. Bei uns hat sich aber keiner gemeldet, so dass wir keine Kenntnis darüber haben.“ In den vergangenen Tagen sind den Polizeistationen im nördlichen Emsland nach seinen Worten keinerlei Fälle bekannt, die in diese Richtung gehen.

Dickebohm kritisiert die Spekulationen und deren schnelle Verbreitung, „weil dadurch mit den Sorgen und Nöten der Bürger gespielt wird.“ Darüber hinaus stellt er klar, „dass immer die Polizei erster Ansprechpartner ist und nicht die sozialen Netzwerke.“

Die Meldungen im Internet stellen einen Bezug zu einem von der Polizei bestätigten Fall in Lindern (Landkreis Cloppenburg) her. Hier soll am Montagmittag ein bislang unbekannter Mann ein achtjähriges Mädchen angesprochen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.