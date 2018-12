Neuer Radweg in Neudersum MEC öffnen

Auch für die Gemeinde Dersum stehen Bauarbeiten im kommenden Jahr an. Hier wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Foto: Archiv/Daniel Gonzalez-Tepper

pm Neudersum. Von Januar bis Februar 2019 werden wegen des geplanten Radwegeneubaus an der Kreisstraße 147 in Neudersum in der Samtgemeinde Dörpen Gehölze beseitigt. Die Arbeiten für den neuen Geh- und Radweg entlang der Ortsdurchfahrt sollen daran anschließend im kommenden Frühjahr starten.