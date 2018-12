Dersum. Wie in jedem Jahr im Dezember hat das Dersumer Unternehmen Hero-Glas Mitarbeiter geehrt, die ein Betriebsjubiläum feiern. In diesem Jahr kommen die 35 Jubilare bei Hero-Glas auf eine gemeinsame Betriebszugehörigkeit von 555 Jahren.

„Diese Schnapszahl ist ein Grund zur Freude“, wird Heinrich Ross, Mitglied der Geschäftsleitung, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Denn das zeigt uns, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und Wert auf Nachhaltigkeit legen.“ Die Geschäftsleitung bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die Treue und geleistete Arbeit. „Gemeinsam mehr erreichen, das ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Heinz-Hermann Ross, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. „Das gelingt uns nur, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und als Team zusammenarbeiten, und 555 Jahre Betriebszugehörigkeit sind ein schöner Beweis dafür.“ Abschließende Worte fand Hermann Ross, Geschäftsführer bei Hero-Glas bei den Jubilaren: „Wir sind froh, dass wir Jahr für Jahr auf Ihre Erfahrung und Kompetenz bauen können. Vielen Dank für ihr unermüdliches Engagement und ihren persönlichen Einsatz“.

Geehrt wurden für 30 Jahre Werner Kreinest, Monika Osteresch und Manfred Borgmann, für 25 Jahre Heinz-Hermann Lüppen, Gisela Andrees und Hermann Wegmann, für 20 Jahre Evgenij Haas, Leonid Schmidt, Jurij Maier, Alexander Haar, Alexander Kerber, Muje Avdullahaj, Jürgen Kaucher, Viktor Spadi, Peter Wilhelm und Franz-Josef Lammers, für zehn Jahre Cornelia Thieke, Tanja Wiards, Jörg Weber, Vladimir Demidovic, Dietmar Falk, Andreas Behrens, Michael Klaß, Moritz Krause-Heiber, Jens Scheuner, Andrej Groo, Mario Jansen, Markus Merkers, Wilfried Markus, Mikail Diez, Heinrich Bloem, Herbert Abeln, Antonio Lopez und Birgit Pricker. Josef Agnesmeyer und Richard Kelm feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Hero-Glas, mit Sitz im emsländischen Dersum, ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Glasverarbeiter: Die Bandbreite des 1970 gegründeten Familienunternehmens mit mehr als 300 Mitarbeitern reicht von Ausstattungen verschiedener Immobilien wie die Einkaufsmeile MyZeil in Frankfurt, der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart und dem Maritim-Hotel in Düsseldorf bis hin zu Spezialgläsern für Museen, Kreuzfahrtschiffe und Megayachten. Hero-Glas ist zudem Deutschlands größter unabhängiger Anbieter für Brandschutz- und gebogene Gläser.