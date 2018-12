Wippingen. Der Kalender des Heimatvereins Wippingen kommt für 2019 in einem neuen Format daher.

Er unterscheidet sich gegenüber den erstmals in den 1990er-Jahren auf den Weg gebrachten Veranstaltungsübersichten durch eine andere Größe. Statt 30 mal 21 Zentimeter ist das Werk jetzt 42 mal 21 Zentimeter groß. Dadurch könnten die Bildmotive besser herausgestellt werden, heißt es seitens des „Kalenderteams“ mit Marlies Berling und Jana Frericks (Bearbeitung & Layout) sowie Josef Kimmann. Unterstützend tätig in „Bild & Text“ waren Margret Kimmann und Heike Meyer. Vorsitzender Klaus Abeln zollt dem Team Respekt und dankt „für die gelungene Arbeit.“

Ein Fundus historischer Motive

Die meisten Motive hat Josef Kimmann beigesteuert. Der ehemalige Leiter der Grundschule Wippingen hält seit mehr als 50 Jahren besondere Ereignisse im Dorf mit der Kamera fest. Auch für die neueste Ausgabe hat Kimmann aus seinem Fundus historische Bildmotive zur Verfügung gestellt. Auf der Suche nach Naturmotiven ist Kimmann unter anderem auf einen Sommerflieder mit einem Schmetterling gestoßen. Das Kalenderteam platzierte das Bild als Titelmotiv.

Auch eine Blumenwiese im Pfarrgarten sowie den Sonnentau, eine fleischfressende Heilpflanze, hat Kimmann an einem Wippinger See entdeckt. Auf dem Schulhof und am Friedhof hat er durch Raureif geprägte Winterbilder aufgenommen. Zudem stößt der Betrachter auf ortstypische Häuser. Er erfährt in Verbindung mit dem Straßenschild „Wippinger Kirchweg“, dass die Einwohner bis zum Bau des 1843 erbauten ersten Gotteshauses kirchlich zur Pfarrei Steinbild gehörten.

Auf einzelnen Monatsblättern sind außerdem neun neugeborene Wippinger, die 14 Abc-Schützen der Grundschule Renkenberge-Wippingen und die acht Kommunionkinder dieses Jahres wie auch die Organisatoren des Weihnachtsmarktes abgebildet.

Dönkes und Gedichte

Auch ist die Frauensportgruppe abgelichtet. In Bild und Wort wird an die „Farbtupfer“ in der Geschichte der Gruppe erinnert: Ein Auftritt bei der Einweihung der Sportanlage des SV Wippingen (1986) und eine Tanzeinlage vor einem großen Publikum, als die politische Gemeinde Wippingen das 450-jährige Bestehen feierte (1993). Mit vier Bildmotiven bedacht ist die Schützenfamilie.

Abgerundet wird der Kalender mit dem Abdruck der Veranstaltungen in 2019 und der Auflistung der örtlichen Vereine, einem Rätsel, plattdeutschen Geschichten und Gedichten sowie Dönkes.

Angeboten wird der Kalender in den Verkaufsstellen Raiffeisen-Warengenossenschaft, Elektro-Benten, Dorfladen Uhlen und der Volksbank Emstal.