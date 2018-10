Dörpen. Mit Klebeband gefesselt haben Eltern ihren 28-jährigen Sohn nach einer heftigen Auseinandersetzung. Als die hinzugerufene Polizei den Mann befreit, greift er eine Polizistin an.

In Dörpen ist am Freitagabend ein Familienstreit eskaliert. Nach Angaben der Polizei gab es im Garten eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen Mann und seinen Eltern. Diese gelang es, den betrunkenen Mann mit Klebeband zu fesseln.

"Einfache Gewalt" und Pfefferspray

Als die hinzugerufenen Polizisten im elterlichen Garten eintrafen und den Mann von seinen Fesseln befreien wollten, reagierte dieser aggressiv und verletzte eine Polizeibeamtin so schwer am Finger, dass sie ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie erlitt nach Angaben der Polizei einen Gelenkbruch und ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Die Polizisten mussten laut Mitteilung "einfache körperliche Gewalt" und Pfefferspray einsetzen, um den 28-Jährigen zu bändigen. Ein Alkoholtest ergab, dass der aggressive junge Mann 2,09 Promille intus hatte. Den Rest des Abends habe er in Polizeigewahrsam verbringen müssen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.