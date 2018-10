pm/dgt Dörpen. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Einbruchserie in Dörpen Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zwei der mutmaßlichen Täter zeigen sollen.

Wie mehrfach berichtet, ist es seit Mitte August in Dörpen zu zahlreichen Einbrüchen in Geschäftsräume und Firmengebäude gekommen. Auch Vandalismus wird den mutmaßlichen Tätern zur Last gelegt. Betroffen waren unter anderem ein Möbelhaus, Discounter, eine Versicherung, eine Sozialstation, Gaststätten oder auch das Rathaus. Die Gemeinde Dörpen hatte in dieser Woche eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Junge Erwachsene und Jugendliche im Fokus

Im Fokus der Ermittlungen steht nach Angaben der Polizei eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher. Die Beamten haben am Freitag Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die am 16. August gemacht wurden. Die sollen einer Mitteilung zufolge zwei der möglichen Tatverdächtigen bei einer Tat zeigen.

Diese Bilder aus einer Überwachungskamera in Dörpen soll die Täter zeigen, die an einer Einbruchserie in der Gemeinde beteiligt gewesen sein sollen. Foto: Polizei Emsland



Wer Angaben zu den beiden abgebildeten Personen machen kann oder andere sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen hat, meldet sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260.