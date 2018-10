pm/dgt Kluse. Einen Schaden von 2100 Euro haben Einbrecher im Vereinsheim des SV Viktoria Ahlen-Steinbild angerichtet.

Der oder die bislang unbekannten Täter waren in der Nacht zu Mittwoch in das Vereinsheim des SV Viktoria Ahlen-Steinbild an der Pollerstraße eingedrungen, indem sie eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgebrochen hatten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im Gebäude brachen sie weitere Türen sowie Schränke auf und erbeuteten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Der angerichtete Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 2100 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.