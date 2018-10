Zeugen zu beiden Ereignissen können sich bei der Polizei Dörpen melden. Symbolfoto: Michael Gründel

pm/dgt Dörpen. Zum Auftakt der Kirmes am vergangenen Freitag ist es in Dörpen zu einer Sachbeschädigung an einem Stromverteiler-Kasten und zu einer Körperverletzung gekommen. Das meldet die Polizei am heutigen Freitag.