Dörpen. Marie-Sophie Kleymann hat das Reitturnier um den Többen-Schwarte-Cup in Dörpen gewonnen. Im finalen Stechen setzte sie sich vor Marcel Kandziora und Anneke Matenaar durch.

Für den Wettbewerb in Dörpen qualifizierten nach vorherigen Ausscheidungswettbewerben insgesamt 15 Reiter. Obwohl nach Angaben der Veranstalter die Qualifikationsspringen auf den verschiedenen Turnieren von den Reitern ausgebucht waren, durften nur wenige Reiter am Finale teilnehmen, weil die meisten Sportler die Voraussetzungen zur Teilnahme am Finale nicht erfüllten.

Die finale Springprüfung verlief mit einem Stechen äußerst spannend. Durch eine fehlerfreie Runde im Umlauf erreichten fünf Teilnehmer das Stechen, in dem drei fehlerfreie Ritte gezeigt wurden. Als erste Starterin im Stechen legte Marie-Sophie Kleymann mit 35,45 Sekunden eine sehr schnell Runde vor, an der die Konkurrenten nicht mehr herankamen. Auf dem zweiten Rang folgte Marcel Kandziora mit 38,08 Sekunden, Anneke Matenaar sicherte sich mit 39,66 Sekunden Platz drei.

Als Ehrenpreis gewannen die drei Erstplatzierten zwei Trainingseinheiten bei Gilbert Böckmann. Siegerin Marie-Sophie Kleymann erhielt zudem einen Präsentkorb und alle Finalteilnehmer bekamen eine Paradedecke.