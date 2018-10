Walchum. Auf der Generalversammlung des Schützenvereins St. Hubertus in Walchum sind die Schützenbrüder Helmut Westhus, Wolfgang Telgen und Hermann-Josef Telgen für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet worden.

Zudem ehrte der Vorsitzende Martin Jansing den Ordner Alfred Fiebig, den stellvertretenden Tambourmajor Jürgen Kampen und den stellvertretenden Oberst Heinz Terhorst für deren 25-jährige Mitarbeit im Vorstandsteam mit einem Präsent. Im Jahresrückblick erinnerte Jansing an die Veranstaltungen wie den Volkstrauertag, das Winterfest, die Beteiligung bei der Aktion „Sauberes Dorf“, die Maiwanderung, das sportliche Vergleichsschießen sowie die Teilnahme an den Schützenfesten in der Umgebung.

Weiter informierte Jansing die Anwesenden über die Errichtung einer Terrassenüberdachung beim Mehrgenerationenhaus und die Erneuerung der Sitzgruppe, die von allen im Gebäude ansässigen Vereine gemeinsam erbaut und finanziert worden sei. „Mein Dank gilt der Gemeinde Walchum, der Volksbank Emstal und den Vereinen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die Errichtung und Erneuerung ermöglicht haben. Weiterhin möchte ich mich diesbezüglich auch ganz besonders bei Gerd Bruns und Alfred Fiebig für deren Einsatz und geleistete Arbeit bedanken“, so Jansing.

Ebenfalls berichtete der Vorsitzende von der positiven Resonanz der Verlegung des Schützenfestes auf Samstag und Sonntag, auch dankte er dem Musikverein Walchum für die musikalische Unterstützung bei vielen Veranstaltungen und allen freiwilligen Helfern und Sponsoren, die zum Gelingen der einzelnen Veranstaltungen beigetragen hätten.

Die Grüße der Gemeinde Walchum überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Hans-Hermann Griese und lobte die große Beteiligung der Mitglieder am Vereinsleben, die auch der Gemeinde zu Gute kommt. Als nächste Termine für den Schützenverein Walchum stehen am 18. November der Volkstrauertag und am 12. Januar das Winterfest an. Alle weiteren Termine sind der Internetseite des Schützenvereins unter schutzenve rein.walchum.info und dem Heimatkalender zu entnehmen.