Kluse. Voll beladen mit Hilfsgütern aller Art rollen seit Mittwoch zehn 40-Tonnen-Sattelzüge im Auftrag des Vereins „Helping Hands“ vom nördlichen Emsland aus in Richtung Rumänien. Und das Beste aus Sicht der humanitären Helfer: Alle zehn beteiligten Spediteure unterstützen den Transport komplett auf eigene Kosten.

„Das ist einfach ein Hammer“, sagt Helping-Hands-Vorsitzender Hansi Brake, als sich der Konvoi am frühen Nachmittag auf einem Betriebsplatz des Unternehmens Gertzen in Kluse sammelt. Normalerweise würde den Verein jeder Lkw 5000 Euro kosten, erklärt Brake und rechnet vor: „Dadurch sparen wir also satte 50.000 Euro“. Unglaublich.“

An Bord der Sattelzüge sind außer Bekleidung unter anderem Pflegebetten und Hygienematerial, darunter jede Menge Windeln für pflegebedürftige Erwachsene. Die humanitären Helfer werden in den kommenden Tagen insgesamt elf Dörfer in Rumänien ansteuern, die meisten davon liegen nahe der Stadt Brasov. Seit Jahren besteht zudem Kontakt zu einem Heim, in dem Brake zufolge bis zu 500 Mädchen und Jungen betreut werden.

Brakes schönster Tag

Für den Vorsitzenden ist es nach eigenem Bekunden der „schönste Tag des Jahres“, wenn er und seine Mitstreiter zu einem neuen humanitären Hilfstransport aufbrechen können. In der Regel stellt der Verein, der 2016 von Aschendorf nach Lathen umgezogen ist, alle sechs Monate einen Transport auf die Beine. Helping Hands organisiert seit 24 Jahren humanitäre Hilfe. Warum diese in Rumänien trotz EU-Mitgliedschaft des osteuropäischen Landes in großem Stil weiter notwendig ist, liegt Brake zufolge daran, dass Europa in den Dörfern bislang nicht angekommen sei. „Dort hat sich nichts geändert“, sagt er. Stattdessen würden die Männer nach wie vor das Land verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Das sei auch im nördlichen Emsland zu sehen, sagt er mit Verweis auf Werkvertragsarbeiter bei der Papenburger Meyer Werft und dem Schlachthof Weidemark in Sögel.

Für den kirchlichen Segen nach Heede

Vor dem endgültigen Aufbruch ließen sich Fahrer und Begleiter in der Heeder Marienkirche den Segen erteilen. Brake ist das wichtig, „nicht nur, weil ich ein tiefgläubiger Mensch bin, sondern weil auf einigen Straßen, auf denen wir unterwegs sein werden, es nur an drei Tagen im Jahr keine Unfalltoten zu beklagen gibt“. Brake zufolge werden die Helfer in knapp einer Woche insgesamt rund 5000 Kilometer zurücklegen – 2100 hin, 2100 zurück und 800 zwischen den elf Orten.

An dem Transport beteiligen sich außer Gertzen die Unternehmen Wocken, Hermes, Rothkötter, SL Logistik, Lanfer, Langlitz, Stroot und FS-Trucks und Iveco.

Für die Zusammenstellung des Konvois hat Heiner Meiners von der Firma Gertzen sein betriebliches Netzwerk genutzt. Meiners engagiert sich seit mehreren Jahren ehrenamtlich bei Helping Hands. „Hier kann jeder mit Händen helfen“, sagt Meiners. Dass so viele Transportunternehmen unentgeltlich mitziehen, wertet er als eine „tolle Geste der Wirtschaft aus der Region“.