pm/mpl Dörpen. Die Gemeinde Dörpen sucht Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung von Tätern in mehreren Fällen von Vandalismus und Einbrüchen liefern können. Dafür will sie 5000 Euro zahlen.

Stein des Anstoßes sind mehrere Taten, die seit Mitte August in der Gemeinde Dörpen verübt worden sind – überwiegend in Firmen. Betroffen waren unter anderem ein Möbelhaus, Discounter, eine Versicherung, eine Sozialstation, Gaststätten oder auch das Rathaus. Auch Fälle von Vandalismus gehören zu den Straftaten – am Busbahnhof etwa oder auch zerschmetterte Bierflaschen auf der Rutsche eines Spielplatzes, wie Gemeindedirektor Hermann Wocken auf Nachfrage sagt. „Die Menschen sind sauer“, sagt er mit Blick insbesondere auf die Tat mit den Scherben. „Das kann nur Kinder treffen.“ Wocken verzeichnet nicht nur Wut bei den Menschen. Auch eine massiven Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls würden die Bürger wahrnehmen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

„Die Ermittler sind bei ihrer Arbeit unter anderem auf Zeugenaussagen aus der Bevölkerung angewiesen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Wie Wocken sagte, handelt es sich nach Ansicht der Polizei um ein ähnliches Tatmuster in den genannten Fällen, sodass möglicherweise dieselben Täter für mehrer Delikte verantwortlich sind. In diesem Zusammenhang lobt die Gemeinde Dörpen eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Überführung der Täter führen. „Wir wollen die verdammten Verbrecher endlich überführt wissen“, sagte Wocken.

Bereits Ende September hatten sich angesichts der Häufung der Fälle Bürgermeister der Samtgemeinde nach einem Treffen mit der Polizei dazu entschieden, die Straßenbeleuchtung die Nacht über brennen zu lassen. Ebenfalls vereinbart wurde ein enger Austausch zwischen Polizei und den Mitgliedsgemeinden sowie „flexible Reaktionen auf weitere Taten“, wie es hieß. Auch die Frequenz von uniformierten und zivilen Streifen sollte seitdem erhöht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961/9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden.