Utrechtse Heuvelrug/Dörpen. Auf die Spuren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. (1859–1941) haben sich Neunt- und Zehntklässler des Gymnasiums Dörpen begeben.

Im Rahmen einer Tagesexkursion zum Haus Doorn in den Niederlanden vertieften ihre Erkenntnisse aus dem Unterricht, in dem sie sich mit dem Ersten Weltkrieg befassten, der vor 100 Jahren zu Ende ging. Das kleine Schloss in Doorn, einem Ort in der Gemeinde Utrechtse Heuvelrug war ab 1920 das Exil von Wilhelm II. Nach seinem Tod wurde der ehemalige Kaiser dort in einem Mausoleum beigesetzt. Wilhelm II. hatte seinerzeit verfügt, erst dann „in deutscher Erde“ bestattet zu werden, wenn in Deutschland die Monarchie wiedereingeführt sein würde.

Wie die Schule mitteilt, haben die Fachgruppe Geschichte und die Projektgruppe „Kulturelles Angebot“ des Gymnasiums den Jahrestag zum Weltkriegsende zum Anlass genommen, im Zuge der Exkursion einen der Hauptakteure der damaligen Weltpolitik und Mitverursacher des Krieges kritisch zu betrachten. Die Schüler besichtigten das Schloss, den Rosengarten der Kaiserin Auguste Viktoria sowie einen Ausstellungspavillon zur Situation der damals neutralen Niederlande.

Im Ersten Weltkrieg (1914–1918), dessen Ende sich im November zum 100. Mal jährt, starben mehr als 17 Millionen Menschen. Dieser erste industriell geführte Massenkrieg in der Geschichte der Menschheit gilt gemeinhin als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“. Der Kaiser hatte sich im Herbst 1918 in die Niederlande abgesetzt.