Dörpen. Die Feuerwehr in Heede soll ein neues Löschgruppenfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug bekommen. Ein neues Tanklöschfahrzeug für die Wehr in Dörpen wurde bereits geliefert, ein Einsatzleitfahrzeug soll im Januar hinzukommen.

In seiner Sitzung hat sich der Ausschuss für Feuerwehr, Bauen und Umwelt der Samtgemeinde (SG) Dörpen einstimmig für die Empfehlung ausgesprochen, die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) mit der Ausschreibung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF) für die Ortsfeuerwehr zu beauftragen und Zuschüsse vom Landkreis zu beantragen. Das derzeit vorhandene LF der Wehr ist 28 Jahre alt, wie Gerd Klaas, Leiter des Fachbereichs Ordnung der SG, mitteilte. In den Haushalt für 2021 sei der entsprechende Betrag für die Neuanschaffung eingetragen. Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Wilhelm Thole von der SPD/FDP-Gruppe sagte Klaas: „Ich gehe von 230.000 Euro aus“. 200.000 Euro seien es aber „auf alle Fälle“. Vom Landkreis könne es einen Zuschuss in Höhe von circa 35.000 Euro geben. Die Bauzeit für das Fahrzeug beträgt Klaas zufolge 24 Monate. Der Vertrag mit der KWL solle demnach schnellstmöglich unterzeichnet werden.

Kommunales Serviceunternehmen hilft bei Beschaffung

Die KWL ist nach eigenen Angaben ein kommunales Serviceunternehmen, das die vergaberechtlich einwandfreie Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie die Prüfung der Ausschreibungen für Hersteller der speziellen Gefährte durch das Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover anbietet. Sie ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Durch die Bündelung von Einkaufsvolumina von Kommunen können Einsparungen bei Leistungsanbietern, unter anderem auch im Bereich Energie oder auch Internet- und Telefondienstleistungen, erzielt werden, heißt es weiter auf der Webseite der GmbH.

Fahrzeug für Heede teurer als erwartet

Die Ausschreibung zur Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) für Heede blieb zunächst „ohne Erfolg“, wie Klaas in der Sitzung mitteilte. Die Kapazitäten von regionalen Herstellerfirmen seien ausgeschöpft gewesen. Inzwischen aber werde das Fahrzeug, ein VW Crafter, gebaut. „Er soll laut Kaufvertrag im Januar geliefert werden.“ Allerdings, so der Ordnungsamtsleiter weiter, gebe es die berechtigte Hoffnung, dass das MTF bereits im Dezember fertig wird. Darauf folgt der Innenausbau. Eventuell stehe im Februar oder März 2019 das fertige Auto auf dem Hof. Laut Beschlussvorlage sind die Kosten nun „höher als erwartet und belaufen sich auf circa 65.000 Euro“. In den Haushalt eingeplant war das Fahrzeug mit 40.000 Euro.

Neues Einsatzleitfahrzeug für Dörpen

Die Freiwillige Feuerwehr Dörpen bekommt ein Einsatzleitzfahrzeug, das die SG ebenfalls über die KWL bezieht, informierte Klaas über den Sachstand. Weil insgesamt sechs Kommunen eines benötigen und sich an der Ausschreibung beteiligen, kann die KWL einen günstigeren Preis erreichen. Zwischen Ende November und Anfang Dezember können die Kommunen sich Modelle von unterschiedlichen Firmen bei einer Vergleichsvorführung anschauen. Klaas hofft darauf, dass das Auto Mitte 2019 fertig ist. Der Landkreis werde den Kaufpreis mit mindestens 20.000 Euro und höchstens 37.500 Euro bezuschussen und gehe von einem Gesamtbetrag von 80.000 Euro aus. Klaas hingegen kündigte bereits an: „Das haut nicht hin“.

Tanklöschfahrzeug für Dörpen wird im November eingeweiht

Wie Klaas weiter informierte, ist das Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Freiwillige Feuerwehr Dörpen bereits seit Juli fertig. Zwei Vertreter der SG und sechs Feuerwehrleute hätten das Fahrezeug aus dem brandenburgischen Luckenwalde abgeholt. „Es ist ein Auto geworden, das aus meiner Sicht mehr als gelungen ist“, sagte der Fachbereichsleiter Ordnung. Er teilte außerdem mit, dass das TLF am 16. November eingeweiht werde. Das alte Fahrzeug sei im Juli von einer Firma aus Krefeld abgeholt worden. Die wiederum habe das TLF nach Argentinien gebracht.