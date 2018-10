Dörpen/Lathen. Die Sanierungsarbeiten an der Autobahn 31 zwischen Dörpen und Lathen sollen bald abgeschlossen sein. Bis zum Ende des Jahres soll der Verkehr wieder in beiden Fahrtrichtungen rollen. Das gute Vorankommen ist unter anderem dem Wetter zu verdanken.

Von Baustillstand kann auf der Autobahnbaustelle zwischen Dörpen und Lathen nicht die Rede sein. Wer den rund elf Kilometer langen Autobahnabschnitt regelmäßig passiert, kann stetig einen Fortschritt beobachten. Nachdem die alten Schichten der Fahrbahn in Richtung Oberhausen komplett bis zum Sanddamm abgetragen wurden, konnte eine neue Schottertragschicht und die Asphaltdecke aufgetragen werden. Diese Arbeiten sind kurz vor der Fertigstellung.

"Wir liegen sehr gut im Zeitplan"

Sehr zufrieden mit der Sanierung der A 31 ist Cord Lüesse, Leiter der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück. "Wir liegen sehr gut im Zeitplan", sagt Lüesse. "Neben den Straßenarbeiten sind auch die Brückensanierungen kurz vor dem Abschluss." Danach sollen noch die Schutzplanken installiert werden sowie Markierungsarbeiten folgen. Ende Oktober werde die Anschlussstelle Lathen wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Freie Fahrt ab Mitte Dezember

Mitte November werde dann damit begonnen, den Verkehr wieder auf beide reguläre Fahrbahnen zu führen. Gleichzeitig sollen noch kleinere Restarbeiten erfolgen. Mitte Dezember, noch vor Weihnachten, sollen beide Fahrtrichtungen wieder frei sein und die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern aufgehoben werden. "Das hängt aber alles mit der Witterung zusammen", erklärt Lüesse. "Bislang hat uns das Wetter gut in die Karten gespielt. Auch wenn es jetzt noch nicht nach Winter aussieht, kann sich das in den kommenden Wochen noch ändern."

25 Millionen Euro Baukosten

Das offizielle Ende der Bauarbeiten zwischen Dörpen und Lathen ist für Januar 2019 vorgesehen. Dann sollte in diesem Abschnitt für mehrere Jahre der Verkehr ungehindert fließen können. Wie lange die neue Bahn am Ende hält, kann Lüesse aber nicht voraussagen. Die alte hielt mit einigen Ausbesserungen etwa 30 Jahre. "Das hängt mit vielen Faktoren zusammen – wie der Menge des Verkehrs und dem Wetter." Die Baukosten, die vom Bund getragen werden, belaufen sich auf insgesamt rund 25 Millionen Euro.

Twist und Wietmarschen

Die nächsten Arbeiten an der A 31 sind dann weiter südlich zwischen den Anschlussstellen Twist und Wietmarschen vorgesehen. "Das ist der bislang älteste Abschnitt der A 31, der noch nicht saniert wurde", sagt Lüesse. "Hier soll allerdings nur die oberste Schicht erneuert werden, da der Autobahnabschnitt erst gute 15 Jahre alt ist." Ein genaues Datum für den Beginn der Arbeiten könne er allerdings noch nicht nennen, da die Planungen noch laufen und "wir uns in der Abstimmung mit dem Bund befinden", so Lüesse Man erhoffe sich aber, schon im kommenden Jahr, also 2019, mit der Maßnahme zu beginnen.