Heede. In der Nacht zu Dienst ist eine etwa 20 mal 30 Meter große Scheune in Heede komplett abgebrannt.

Die Feuerwehren Heede, Dersum und Dörpen wurden um 23.14 Uhr zu einem Einsatz in der Straße Alte Kämpe 3 in der Ortschaft Heede gerufen. Bereits von weiter Ferne war der Feuerschein sichtbar. Ein Anwohner sowie die Feuerwehr konnten mehrere Pferde aus einem angrenzenden Gebäudeteil retten und in Sicherheit bringen.

Das landwirtschaftliches Anwesen mit eine Fläche von knapp 30 mal 20 Metern brannte bei Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung.

Zunächst war unklar ob sich noch ein Bewohner im hinteren angrenzenden Wohnhaus befindet. Dieses konnte aber nach gründlicher Suche unter schwerem Atemschutz und in Rücksprache mit der Polizei ausgeschlossen werden. Die Feuerwehren löschten mit enormen Wassereinsatz das Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie einen weiteren Stall konnte verhindert werden. Mit Hilfe der Drehleiter und dem Wasserwerfer wurden weitere Glutnester gezielt abgelöscht.









Während der Löscharbeiten mussten zwei Feuerwehrleute vom Rettungsdienst versorgt werden. Einer hatte Kreislaufprobleme bekommen, ein anderer stürzt und verletzt sich leicht. Im Einsatz waren knapp 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Heede, Dersum und Dörpen sowie des Rettungsdienstes.