pm/mpl Hasselbrock. Der Verein Teen Challenge Emsland, der sucht- und seelisch kranken Männern Hilfe auf einem Projekthof im Walchumer Ortsteil Hasselbrock anbietet, erweitert seine Kapazitäten. Nach einem Ausbau kann der Verein acht statt bisher sechs Menschen einen Betreuungsplatz anbieten.

Geplant ist nun, das Obergeschoss der ehemaligen Scheune auszubauen und als Wohnräume fertigzustellen, teilt der Verein mit. Dazu gehören mehrere Schlaf- und Gemeinschaftsräume, Teeküche sowie Bäder mit Duschen und Toiletten. Die neuen Schlafräume für insgesamt acht Klienten sind in zwei getrennten, großzügig angelegten Wohneinheiten für je vier Bewohner eingeteilt. Laut Martin Ratering, Leiter von Teen Challenge Emsland, wird der Ausbau eine Verbesserung der Wohnqualität für die Klienten darstellen. Die alte Scheune wurde bereits 2010/2011 saniert und das Erdgeschoss dabei mit moderner Großküche, Essraum, Sanitärräumen, Andachtsraum und Büros ausgebaut. Die Wohnräume im Obergeschoss vervollständigen deshalb das Gebäude und das Konzept der Einrichtung. In dieser Woche soll mit dem Innenausbau begonnen werden. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr durch sind“, sagte Ratering mit Blick auf das Jahr 2019, idealerweise aber „hoffentlich im späten Winter“ in 2018.

Klienten Absagen erteilt wegen mangelnder Kapazität

Aufgrund der deutschlandweit verschärften Brandschutzmaßnahmen mussten im Frühjahr 2017 die Wohnräume im Obergeschoss des alten Gebäudes geschlossen werden. Seitdem wurde versucht, verschiedene Lösungen zu finden und Alternativen als Wohnraum für die Klienten zu nutzen. Ein größeres Bauprojekt aber blieb unumgänglich.

Innerhalb der vergangenen 20 Monate musste der Verein Teen Challenge Emsland Hilfesuchenden eine Absage erteilen, heißt es weiter. Aufgrund der eingeschränkten Wohnkapazität konnten weniger Klienten am Lebenshilfeprogramm teilnehmen.

Ausbau kostet 100.000 Euro

Für den Verein stellt das Projekt nach eigenen Angaben eine finanzielle und kräftemäßige Herausforderung dar. „Wir werden geschätzt insgesamt 100.000 Euro für den Ausbau benötigen“, sagt Ratering in der Mitteilung. Einen Teil des Geldes hat der Verein über Spenden zusammenbekommen, sagte der Leiter auf Nachfrage. Der Rest werde über ein zinsloses Darlehen beschafft. Auch Materialspenden seien hilfreich. Über die Internetplattform betterplace.org will der Verein weiteres Geld generieren. Demnach fehlen 4800 Euro. Neben Geld ist auch die Mitarbeit weiterer Helfer willkommen, heißt es weiter.

Langzeitbetreuung für Männer ab 18

Der Verein bietet Langzeitbetreuung für Männer ab 18 Jahren an, die drogen- oder alkoholabhängig sind oder andere lebenskontrollierende Probleme haben, heißt es auf der Webseite. Bestandteile des Lebenshilfeprogramms sind ein strukturierter Ablauf, regelmäßige Andachten, Arbeitstherapie, Einzel- und Gruppengespräche zur Aufarbeitung der Suchtproblematik und gemeinsame Freizeitgestaltung. Der Hof in Hasselbrock besteht seit 27 Jahren. Auf dem Nachsorgehof in Dörpen zur Reintegration nach dem Programm bietet der Verein fünf Plätze an. Weitere Informationen über den Verein und den Projekthof in Hasselbrock gibt es unter Telefon 05939/1405 oder im Internet unter tc-emsland.de.