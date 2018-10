heid Heede. In Heede wird von Freitag, 19. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober, der 640. Hanse- und Kornmarkt gefeiert.

An allen drei Tagen sind die Kirmesgäste eingeladen, im Festzelt das erste Heeder Winzerfest und das erstmalig eingerichtete Bauerncafé von Bernhard Sabelhaus zu besuchen. Auf dem Marktplatz sind Buden, Stände und Fahrgeschäfte aufgebaut.

Eröffnet wird der Kirmestrubel am Freitag um 15 Uhr durch Bürgermeister Antonius Pohlmann. Gleichzeitig findet im Festzelt der traditionelle Seniorentreff mit der Ehrung der ältesten Marktbesucher sowie der Anstich eines Fasses Freibier statt. Für Unterhaltung sorgen die Theatergruppe Heede mit einem plattdeutschen Sketch und der maritime Chor „Emsschipper Heede“.

Wettkampf um den Kirmes-Wanderpokal

Unter dem Motto „Wer schlägt das Team unseres Schützenkönigs Tobias?“ treten ab 18 Uhr angemeldete Gruppen beim „XXL Basketball – 4 gewinnt“ gegeneinander an. Das Gewinnerteam erhält als ersten Preis den im letzten Jahr ausgelobten Kirmes-Wanderpokal sowie einen Verzehrgutschein in Höhe von 150 Euro. Für den musikalischen Rahmen sorgt am Abend das DJ-Team von „Party Rocket Flying Passenger“.

Am Samstagmorgen beginnt der Markt um neun Uhr mit einem Frühstück im Festzelt. Anmeldungen mit Gutscheinverkauf nimmt die Filiale der Emsländischen Volksbank in Heede entgegen. Ab 11.30 Uhr sind alle Gäste zum Frühschoppen mit Alleinunterhalter Ludger Hüwe eingeladen. Marktscheckhefte können Kinder sowohl am Freitag ab 15 Uhr als am Samstag ab 14 Uhr beim Stand des Handel- und Gewerbevereins (HHG) im Festzelt erwerben. Daneben bietet der HHG an allen drei Festtagen die 11. Auflage des in Kooperation mit der Gemeinde Heede erstellten Heeder-Adventskalenders an.

Familienmesse und Spielzeugsegnung

Am Sonntag erfährt die Kirmes um 11.45 Uhr mit einer Familienmesse in der Marien-Kirche, anschließender Spielzeugsegnung sowie einem gemeinsamen Umzug zum Festzelt ihre Fortsetzung. Dort findet erneut ein Frühschoppen mit den DJs von „Party Rocket Flying Passenger“ statt. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr veranstaltet der HHG einen Luftballonwettbewerb. Die HHG-Super-Verlosung, deren Lose an allen drei Festtagen erworben werden können, erfolgt um 14.30 Uhr im Festzelt.