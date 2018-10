Dörpen. Wolfgang Seyffert ist der 65. König im Angelsportverein (ASV) Dörpen. Als solcher wurde er auf dem Anglerball im Vereinslokal Westhus proklamiert. Ehefrau Erika erwählte er zu seiner Mitregentin.

29 Angler hatten sich nach den Worten des Vorsitzenden Hermann Westhus an die Ems und den Küstenkanal begeben, um die Königsehre zu erlangen. Mit einem Gewicht von 3050 Gramm gefangenen Fisch habe Seyffert bei dem internen Angeln den ersten Platz belegt, so der Vorsitzende. Der passionierte Sportfischer tritt die Nachfolge von Robert Brake an.

Ehrungen für erfolgreiche Angler

Der Anglerball wurde durch einen Auftritt des neuen Dörpener Shantychores und eine Tombola bereichert. Der Vorstand nutzte den Abend auch zu Ehrungen für Sergie Bugrew und Jürgen Brück. Während Bugrew in 2017 den schwersten Brassen (3660 Gramm) gefangen hatte, holte sein Vereinskamerad den schwersten Rapfen (2800 Gramm) aus einem der vom ASV gepachteten Gewässer.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft erhielten Max Mücke (50 Jahre), Johann Behrens, Hans-Hermann Brand, Hermann Brand-Kruth, Georg Kohnen, Werner Wilkens (40 Jahre), Gerd Detmers, Clemens Kröger, Bernhard Kossen, Hans Müller, Jürgen Müller, Hermann-Josef Telgen, Bernhard Terhorst, Michael Wintering, Antonius Blodkamp (25 Jahre), Michael Brandewiede, Stefan Thien, Ansgar Brake, David Schnieders, Frank von Hebel, Thomas Dopp, Wolfgang Heine, Lambert Buck, Johann Voskuhl, Wolfgang Vaas und Frank Hunfeld (15 Jahre).