Nord-Süd-Straße in Heede wird ab Montag erneuert

Auf der Nord-Süd-Straße (Landesstraße 50) in Heede ist ab Montag, 15. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 9. November, mit Behinderungen zu rechnen. Foto: Maike Plaggenborg

Heede. Auf der Nord-Süd-Straße (Landesstraße 50) in Heede ist ab Montag, 15. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 9. November, mit Behinderungen zu rechnen. Darauf weist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen in einer Pressemitteilung hin.