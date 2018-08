Die Ferienkinder Kiki Müller (von links), Leni Hemker, Frieda Hemker und Emma Hemker präsentierten ihre Bilder im Dörpener Rathaus. Foto: Michael Sterk

stmi Dörpen Als Teil einer Ferienpassaktion haben mehr als 80 Kinder an Malkursen in der Oberschule Dörpen teilgenommen. Die dort entstandenen Werke hängen nun in den vier Etagen des Rathauses. Auch Bastelaktionen haben in den Ferien stattgefunden. Einige der Ergebnisse sind in einer Glasvitrine im dritten Obergeschoss zu finden.