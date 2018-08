Die Feuerwehr Heede musste am Freitagmorgen, 10. August, mit rund 30 Leuten zu einem Zimmerbrand ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Heede. In Heede ist am Freitagmorgen, 10. August, ein Zimmer in der Anliegerwohnung eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Straße Am Kindergarten in Brand geraten. Mehrere Computer fingen Feuer. Zwei Männer wurden leicht verletzt.