Dörpen. Die Krippe Blumenland in Dörpen hat zum Kindergartenjahr 2018/2019 einen neuen Träger bekommen. Der Kreisverband Emsland des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat Martina Vries als Leitung gewinnen können.

Gemeinsam mit Frühpädagogin Maike Kappen und Sozialassistentin Bärbel Florack wird sie zwölf Kinder zwischen einem und zweieinhalb Jahren werktags von acht bis 13 Uhr betreuen. Auch ein Frühdienst ab 7.30 Uhr und bei Bedarf ein Spätdienst bis 13.30 Uhr können in Anspruch genommen werden. Daneben bietet die Krippe den Kindern ein gesundes Frühstücksbuffet mit viel frischem Obst und Gemüse.

Verantwortung in prägender Zeit

Zusätzlich zur Krippe Blumenland übernimmt das DRK auch die Trägerschaft für den neuen Kindergarten in Dörpen. In den Neubau, der voraussichtlich im August 2019 fertiggestellt wird, soll laut Andreas Hövelmann, Fachbereichsleiter Bildung der Samtgemeinde Dörpen, auch die Krippe Blumenland umziehen. Momentan befindet sich diese im DRK-Haus an der Forst-Arenberg-Straße.

Beim DRK freut man sich auf die neuen Aufgaben in Dörpen: „In der Krippe Blumenland und der geplanten Kita begleiten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die ihnen anvertrauten Kinder in einer prägenden Zeit“, so Thomas Hövelmann, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes Emsland. „Diese verantwortungsvolle Aufgabe geht das gesamte Team um Kita-Bereichsleiterin Nicole Lammers voller Motivation an“, ergänzt Josef Wittrock, der den Fachbereich Jugend und Soziales beim DRK im Emsland leitet. Das Krippenteam ist ab sofort erreichbar unter der Telefonnummer 0 49 63/9 05 60 57.