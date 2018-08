Die Sängerin Viktoria Kern tritt als Helene-Fischer-Double auf. Foto: Rehnen

Dörpen Der Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder (Leukin) veranstaltet am Samstag, 11. August, die erste „Leukin-Schlagernacht“ in der Raststätte Blome in Dörpen. Der Eintrittspreis von 15 Euro geht komplett an Leukin. Die Open-Air-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.