Die Gewinner der Tombola freuen sich mit den Glücksboten Thea und Lasse (vorne) und den Vorstandsmitgliedern des VHHG über ihre Preise: (von links) Christoph Terhorst, Inge Hertz, Ludger Lienland, Jürgen Terhorst, Silke Schmees und Tobias Falkenberg. Foto: Petra Glandorf

Walchum. Beim zehnten Moonlightshopping des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe Walchum-Hasselbrock (VHHG) in Walchum sind nicht alle Gewinne der Tombola abgeholt worden. Über die Veranstaltung am neuen Geschäftszentrum in Walchum zeigten sich Verein und Gemeinde dennoch erfreut.