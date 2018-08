Viel los bei „Heeder See in Flammen 2018“ MEC öffnen

In Partylaune waren die Besucher des „Heeder See in Flammen“. Foto: Michael Sterk

Heede Auch ohne das aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagte Feuerwerk haben mehrere Tausend Besucher in einer lauschigen Sommernacht eine große Party beim „Heeder See in Flammen 2018“ gefeiert.