Auto auf Feldweg an A 31 bei Heede fängt Feuer MEC öffnen

Durch ein Feuer zerstört wurde dieses Auto, das am Dienstag auf einem Feldweg entlang der A 31 bei Heede in Brand geraten war. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr

jsie Heede. Auf einem Feldweg an der A 31 bei Heede ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten und dadurch zerstört worden. Alle vier Insassen blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.