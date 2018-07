Kultbands spielen an Durchfahrtsmühle in Wippingen MEC öffnen

An der Mühle in Wippingen findet das Konzert am Samstag statt. Foto: Heimatverein

Wippingen. Ein Konzert mit zwei Bands gibt es am Samstag ab 20 Uhr in Wippingen an der Durchfahrtsmühle. Es spielen „New Edition“ und „Querbeet“.