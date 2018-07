In Neudersum sind etwa 150 Quadratmeter eines Seitenstreifens abgebrannt. Foto: Samtgemeinde Dörpen/Feuerwehr

jsie Neudersum. Am Mittwochnachmittag gegen 16.24 Uhr ist die Feuerwehr Dersum in die Südstraße in Neudersum gerufen worden. Auf einer Fläche von knapp 150 Quadratmetern brannte ein Seitenstrafen an einer Straße.