Fahrturnier am Wochenende in Dersum MEC öffnen

Die Vorbereitungen für das Fahrturnier in Dersum sind angelaufen: (von links) Heribert Zülow, Wilhelm Osteresch, Heiko Snater, Hermann Wessels und Gerd Rosenboom. Foto: Alwin Ahlers

Dersum Runden Geburtstag feiert in diesem Jahr das Fahrturnier in Dersum am Samstag und Sonntag, 29. und 29. Juli 2018. Es findet zum zehnten Mal statt.