heid Steinbild. In Steinbild wird vom Samstag, 28. Juli bis Montag, 30. Juli Schützenfest gefeiert. Einer der Höhepunkte ist die spannende Frage, wer dem amtierenden Königspaar Jan Beckmann und Johanna Sievering auf dem Thron folgt.

Das Festgeschehen beginnt am Samstag um 8.30 Uhr beim Niedersachsenhaus. Dort versammeln sich die Schützen zur Begrüßung des amtierenden Schützenthrons. Anschließend erfolgt der Marsch zur Festandacht um 9.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst geht es unter den Klängen des Musikvereins Dersum zum Schützenplatz, wo ab 10 Uhr im Festzelt ein Frühstücksbuffet für alle bereit steht.

Königsschießen am Samstagvormittag

Das Königsschießen beginnt um 11 Uhr und endet gegen 12.30 Uhr. Weiterhin finden am Vormittag eine Kinderbelustigung, die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder und der Jubiläumskönige sowie die Verleihung der Plaketten und Schützenschnüre im Festzelt statt. Um 15 Uhr treten die Schützenkompanien aus Steinbild und Ahlen beim Niedersachsenhaus für den Einmarsch des noch amtierenden Königspaares nebst Gefolge an.

Beim anschließenden Festumzug durch den Ort mit Totenehrung auf dem Friedhof spielt der Musikverein Werpeloh. Im Festzelt werden den Gästen ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Der abendliche Königsball mit der Partyband „DaCapo“ beginnt um 20 Uhr.

Antreten beim Niedersachsenhaus

Der Schützenfestsonntag beginnt um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen beim Niedersachsenhaus zur Proklamation des neuen Königs. Hierzu begrüßen die Steinbilder Schützen neben dem Schützenverein Walchum den Musikverein Dersum und die Feuerwehrkapelle Ahlen. Anschließend setzt sich der Festumzug durch die Gemeinde zum Festplatz in Bewegung. Im Festzelt werden am Nachmittag erneut Kaffee und Kuchen angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikvereine aus Dersum und Ahlen. Beim großen Krönungsball spielt ab 20 Uhr abermals die Partyband „DaCapo“. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Am Montag treten die Schützen um 11 Uhr beim „Steinbilder Hof“ an. Nach dem Aufhängen der Königsscheibe beim neuen König erfolgt der Abmarsch zum Schützenhaus, wo die Festtage ausklingen.