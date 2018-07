An acht Stellen im Leher Gemeindegebiet sollen Sanierungsarbeiten an Straßen und Wegen erfolgen. Symbolfoto: Christian Geers

Lehe. An acht Stellen im Ort will die Gemeinde Lehe die Erneuerung von Straßen und Wegen in Angriff nehmen. Darauf hat sich der Rat der Emsgemeinde während der jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung verständigt.