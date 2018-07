Wegen eines geplatzten Vorderreifens hatte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Standstreifen der A31 in Höhe Dörpen gestoppt. Ein von hinten herannahender Lkw erfasste das Fahrzeug. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Foto: Polizei Emsland

Dörpen/Lathen. Im Bereich der Baustelle auf der Autobahn 31 zwischen Dörpen und Lathen ist es am Montagabend zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Die A31 war über Stunden bis in den Dienstagmorgen hinein in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei. Die Polizei lobt in einer Mitteilung das vorbildliche Verhalten der am Unfall beteiligten Pkw-Insassen.