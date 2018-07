Ulf Siuts rät, immer eine Reiseapotheke mit in den Urlaub zu nehmen. Foto: Katharina Preuth

Dörpen. In den Sommerferien zieht es Familien in den Urlaub. Ob sie dabei bis in die USA fliegen oder es sich lieber an der Nordsee gemütlich machen, für jedes Ziel gebe es spezielle Mittel, die in einer Reiseapotheke nicht fehlen dürfen. Aber eine Basisversorgung könne sich jeder unabhängig vom Urlaubsort zulegen, erklärt Ulf Siuts, Apotheker aus Dörpen.